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Попала в рабство: насильник с сайта знакомств неделю удерживал москвичку 

Рамблер 10 апреля 2019
Фото: depositphotos.com
К столичным правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Москвы, которая заявила, что мужчина, с которым она познакомилась в Сети, изнасиловал её, а потом неделю удерживал её в своей квартире, сообщает «Комсомольская правда». Личность злоумышленника установить не удаётся.
По словам пострадавшей, она познакомилась с мужчиной по имени Дмитрий на сайте для знакомств. У пары завязалось романтическое общение, которое продолжалось целый месяц. Наконец, молодой человек позвонил своей избраннице и предложил встретиться у метро «Селигерская». Отмечать знакомство пара отправилась к Дмитрию домой. Однако спустя несколько часов застолья, кода женщина собралась уходить, мужчина заявил, что никуда её не отпустит, запер входную дверь и после изнасиловал потерпевшую.
Источник в правоохранительных органах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что систематические изнасилования продолжались с 1 по 7 апреля, пока женщине не удалось сбежать.
По данным «Комсомольской правды», женщине удалось сбежать в тот момент, когда насильник ушёл в ванную и оставил на видном месте ключи от квартиры. По словам пострадавшей, она выбежала из дома, позвонила своему знакомому, попросила её забрать. После чего обратилась в полицию.
Известно, что в настоящий момент расследованием дела занимаются сотрудники следственного комитета. Правоохранители отмечают, что поиск подозреваемого осложняет тот факт, что женщина не помнит точного адреса квартиры предполагаемого насильника.
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Происшествия , СКР , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда , Москва
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