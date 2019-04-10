Попала в рабство: насильник с сайта знакомств неделю удерживал москвичку

К столичным правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Москвы , которая заявила, что мужчина, с которым она познакомилась в Сети, изнасиловал её, а потом неделю удерживал её в своей квартире, сообщает «Комсомольская правда». Личность злоумышленника установить не удаётся.

По словам пострадавшей, она познакомилась с мужчиной по имени Дмитрий на сайте для знакомств. У пары завязалось романтическое общение, которое продолжалось целый месяц. Наконец, молодой человек позвонил своей избраннице и предложил встретиться у метро «Селигерская». Отмечать знакомство пара отправилась к Дмитрию домой. Однако спустя несколько часов застолья, кода женщина собралась уходить, мужчина заявил, что никуда её не отпустит, запер входную дверь и после изнасиловал потерпевшую.

Источник в правоохранительных органах рассказал радиостанции «Говорит Москва», что систематические изнасилования продолжались с 1 по 7 апреля, пока женщине не удалось сбежать.

По данным «Комсомольской правды», женщине удалось сбежать в тот момент, когда насильник ушёл в ванную и оставил на видном месте ключи от квартиры. По словам пострадавшей, она выбежала из дома, позвонила своему знакомому, попросила её забрать. После чего обратилась в полицию.