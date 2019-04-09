Figaro: на севере Парижа произошла серия массовых драк между мигрантами

Парижская полиция задержала 17 человек по факту массовых драк, произошедших между мигрантами в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Первая потасовка между мигрантами, причина которой не называется, произошла в пятницу вечером. Полиция была вынуждена вмешаться в ситуацию, чтобы восстановить порядок. В результате были задержаны три человека.

Спустя несколько часов около 50 мигрантов, среди которых было много выходцев из Афганистана и Эритреи, вновь устроили драку. Стражи правопорядка применили против них слезоточивый газ и шумовые гранты. По меньшей мере 27 человек получили травмы.

Еще один инцидент был отмечен в ночь на воскресенье. Для разгона агрессивно настроенных мигрантов полиция пустила в ход спецоружие, стреляющее крупнокалиберными резиновыми пулями. В ответ на это нелегалы начали закидывать полицию камнями. Восемь человек были арестованы и помещены под стражу. Еще две драки произошли в течение воскресенья.

Как отметил генеральный директор ассоциации "Франция — земля убежища" Пьер Анри, "аналогичные инциденты регулярно происходят и в других местах, где располагаются лагеря мигрантов". "И чем хуже становятся условия проживания там, тем чаще это приводит к ожесточенным битвам", — сказал он.

Порт-де-ля-Шапель считается одним из самых неблагополучных районов Парижа. На минувшей неделе полиция Парижа провела там операцию по эвакуации стихийно созданного лагеря мигрантов. Из временных жилищ тогда были выселены более 400 человек, проживавших в антисанитарных условиях. Однако спустя несколько дней после операции мигранты вновь начали появляться в этой части Парижа. Как сообщили в полиции, ситуацию в этом районе ухудшают наркоторговцы, которые регулярно распространяют среди мигрантов наркотики, чтобы сделать их зависимыми для совершения ими разбойных нападений.