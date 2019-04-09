Грядет война: главный вор в законе вышел на свободу 

Вор в законе Тариэл Ониани, известный как Таро, освободился из колонии Оренбургской области, где он отбывал наказание за похищение московского бизнесмена. Теперь криминальному авторитету грозит выдворение из России. Его адвокат заявил, что Таро собирается жить в Турции. По данным СМИ, там он созовет масштабную сходку воров в законе, на которой будет обсуждаться вопрос верховенства в преступном мире.
Криминальный авторитет Тариэл Ониани по прозвищу Таро покинул колонию особого режима №6 «Черный дельфин», расположенную в городе Соль-Илецк Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН России.
«Сегодня у него закончился срок отбытия наказания. У нас он отбыл срок наказания, который был предоставлен судом, и мы его освободили», — пояснили в ведомстве.
После освобождения 61-летний вор в законе подлежит выдворению из России. Как пишет РИА «Новости», по документам суда он является лицом без гражданства. Российский Минюст признал пребывание Таро в стране нежелательным. Между тем, по данным источника РБК в главном управлении уголовного розыска, Ониани имеет испанское гражданство. Известно, что в Испании на него возбуждено дело об организации ОПГ и незаконной легализации денежных средств. Там он объявлен в розыск, и соответсвенно будет задержан при появлении на границе.
Тем временем, по словам его адвоката Александра Кобаидзе, криминальный авторитет планирует жить в Турции.
«Подтверждаю, что он приедет в Стамбул. РФ установила ограничения не только для него, но и для воров в законе в целом. По моей информации, он пока что собирается жить в Турции. Он не является гражданином Грузии», — пояснил юрист, передает портал «ПраймКрайм».
Напомним, что Таро был приговорен к 10 годам лишения свободы в 2010 году. Хамовнический суд признал его виновным в похищении человека и вымогательстве. По данным следствия, в марте 2009 года Ониани вместе с сообщниками похитили и жестоко избили бейсбольной битой московского предпринимателя Джонни Минадзе.
Злоумышленники несколько дней продержали бизнесмена в съемной квартире — они требовали от его родственников выкуп в размере $500 тыс. Заложника отпустили после передачи половины этой суммы. Вскоре Минадзе обратился в правоохранительные органы. Когда началось уголовное преследование вора в законе, тот находился на территории Испании. В связи с этим Генпрокуратура обратилась к испанским властями с просьбой о его выдаче.
Срок пребывания Тариэла Ониани в тюрьме должен был истечь 11 июня 2019 года, однако адвокатам удалось сократить его до 9 лет и 10 месяцев. По данным ФСИН, за время нахождения в колонии криминальный авторитет успел получить 253 взыскания. Его не раз отправляли в ШИЗО и карцер. В ведомстве отмечали, что заключенный негативно влиял на сокамерников.
«В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру малообщительный, скрытный, наглый, хитрый», — сообщил РИА «Новости» представитель «Черного дельфина».
Ониани родился в 1952 году в грузинском городе Ткибули. Уже в 17 лет он получил первый срок за вооруженный грабеж. После этого у молодого человека были судимости за кражи, вымогательства и разбои. Вскоре он приобрел авторитет в криминальном мире и впоследствии возглавил влиятельную кутаисскую ОПГ. В 80-х годах Таро работал в Москве, а в 90-е переехал во Францию и затем в Испанию. Оттуда он дистанционно руководил преступной группировкой. По данным местных силовиков, в Европе Ониани запустил бизнес по отмыванию денег, которые были добыты преступным путем.
Летом 2005 года испанские правоохранители провели операцию «Оса», в рамках которой были задержаны несколько десяткой членов русской мафии. Основной целью силовиков был Таро, однако ему удалось вовремя скрыться и вернуться в Россию. В 2006 году Ониани поссорился сразу с двумя ворами в законе — Вячеславом Иваньковым и Асланом Усояном, известными как Япончик и Дед Хасан. Оба были убиты в 2009-м и 2013 году соответственно. Таро называли одним из возможных заказчиков убийств, однако официальных обвинений предъявлено не было. Сам криминальный авторитет категорически отрицал причастность к этим преступлениям.
Как пишет «Росбалт», сегодня Тариэл Ониани считается самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его выхода из колонии обострится борьба за место вора в законе №1.
Источники агентства сообщают, что Таро вряд ли попадет в руки испанских силовиков. По их мнению, Ониани будет депортирован в Грузию, откуда он сможет перебраться в Турцию. Там он, считают собеседники «Росбалта», созовет масштабную сходку криминальных авторитетов для решения вопросов, связанных с верховенством в воровском мире.