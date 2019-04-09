Грядет война: главный вор в законе вышел на свободу

Вор в законе Тариэл Ониани, известный как Таро, освободился из колонии Оренбургской области , где он отбывал наказание за похищение московского бизнесмена. Теперь криминальному авторитету грозит выдворение из России . Его адвокат заявил, что Таро собирается жить в Турции . По данным СМИ, там он созовет масштабную сходку воров в законе, на которой будет обсуждаться вопрос верховенства в преступном мире.

«Сегодня у него закончился срок отбытия наказания. У нас он отбыл срок наказания, который был предоставлен судом, и мы его освободили», — пояснили в ведомстве.

После освобождения 61-летний вор в законе подлежит выдворению из России. Как пишет РИА «Новости», по документам суда он является лицом без гражданства. Российский Минюст признал пребывание Таро в стране нежелательным. Между тем, по данным источника РБК в главном управлении уголовного розыска, Ониани имеет испанское гражданство. Известно, что в Испании на него возбуждено дело об организации ОПГ и незаконной легализации денежных средств. Там он объявлен в розыск, и соответсвенно будет задержан при появлении на границе.

Тем временем, по словам его адвоката Александра Кобаидзе, криминальный авторитет планирует жить в Турции.

«Подтверждаю, что он приедет в Стамбул. РФ установила ограничения не только для него, но и для воров в законе в целом. По моей информации, он пока что собирается жить в Турции. Он не является гражданином Грузии», — пояснил юрист, передает портал «ПраймКрайм».

Напомним, что Таро был приговорен к 10 годам лишения свободы в 2010 году. Хамовнический суд признал его виновным в похищении человека и вымогательстве. По данным следствия, в марте 2009 года Ониани вместе с сообщниками похитили и жестоко избили бейсбольной битой московского предпринимателя Джонни Минадзе.

Злоумышленники несколько дней продержали бизнесмена в съемной квартире — они требовали от его родственников выкуп в размере $500 тыс. Заложника отпустили после передачи половины этой суммы. Вскоре Минадзе обратился в правоохранительные органы . Когда началось уголовное преследование вора в законе, тот находился на территории Испании. В связи с этим Генпрокуратура обратилась к испанским властями с просьбой о его выдаче.

Срок пребывания Тариэла Ониани в тюрьме должен был истечь 11 июня 2019 года, однако адвокатам удалось сократить его до 9 лет и 10 месяцев. По данным ФСИН, за время нахождения в колонии криминальный авторитет успел получить 253 взыскания. Его не раз отправляли в ШИЗО и карцер. В ведомстве отмечали, что заключенный негативно влиял на сокамерников.

«В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру малообщительный, скрытный, наглый, хитрый», — сообщил РИА «Новости» представитель «Черного дельфина».

Ониани родился в 1952 году в грузинском городе Ткибули. Уже в 17 лет он получил первый срок за вооруженный грабеж. После этого у молодого человека были судимости за кражи, вымогательства и разбои. Вскоре он приобрел авторитет в криминальном мире и впоследствии возглавил влиятельную кутаисскую ОПГ. В 80-х годах Таро работал в Москве, а в 90-е переехал во Францию и затем в Испанию. Оттуда он дистанционно руководил преступной группировкой. По данным местных силовиков, в Европе Ониани запустил бизнес по отмыванию денег, которые были добыты преступным путем.

Летом 2005 года испанские правоохранители провели операцию «Оса», в рамках которой были задержаны несколько десяткой членов русской мафии. Основной целью силовиков был Таро, однако ему удалось вовремя скрыться и вернуться в Россию. В 2006 году Ониани поссорился сразу с двумя ворами в законе — Вячеславом Иваньковым Асланом Усояном , известными как Япончик и Дед Хасан. Оба были убиты в 2009-м и 2013 году соответственно. Таро называли одним из возможных заказчиков убийств, однако официальных обвинений предъявлено не было. Сам криминальный авторитет категорически отрицал причастность к этим преступлениям.

Как пишет «Росбалт», сегодня Тариэл Ониани считается самым влиятельным авторитетом в криминальном мире. После его выхода из колонии обострится борьба за место вора в законе №1.

Источники агентства сообщают, что Таро вряд ли попадет в руки испанских силовиков. По их мнению, Ониани будет депортирован в Грузию, откуда он сможет перебраться в Турцию. Там он, считают собеседники «Росбалта», созовет масштабную сходку криминальных авторитетов для решения вопросов, связанных с верховенством в воровском мире.