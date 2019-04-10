Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии нашли обломки пропавшего истребителя F-35 

Р-Спорт + ещё 57 10 апреля 2019
Силы самообороны Японии сообщили, что нашли предполагаемые обломки истребителя F-35А, который во вторник исчез над Тихим океаном, передает телеканал NHK.
Во вторник самообороны Японии сообщили об исчезновении над Тихим океаном истребителя F-35А, на борту находился один пилот.
"Силы самообороны Японии заявили, что нашли предположительные обломки пропавшего истребителя", — передает телеканал.
По данным агентства Киодо, этот "самолет-невидимка", базировавшийся на военной базе Мисава, выполнял учебный полет над океаном в районе префектуры Аомори. Не исключено, что оснащенный системой "стелс" F-35А потерпел крушение, организована поисково-спасательная операция.
По данным телеканала NHK, самолеты типа F-35, разработанные при участии девяти стран, включая США, были поставлены на вооружение Японии в прошлом году. Всего на базе Мисава приписано 13 таких самолетов.
Р-Спорт: последние новости
Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в Германии будет готова к концу недели Совфед может принять решение по статусу Арашукова в мае Криминального авторитета Таро арестовали сразу после выхода из тюрьмы
Происшествия , Азия , Армия , Видео , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»247
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез6
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3523
«Дискомфортно»: Тимошенко об анализах Порошенко37
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение