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Пассажир московского метро отбился горящим факелом от обидчиков 

Мослента + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В московском метро неизвестный зажег факел и начал размахивать им перед лицами пассажиров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 6 апреля при движении поезда от станции «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная». Между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них поджег факел и начал размахивать им. Всех участников произошедшего задержали.
В столичном управлении МВД сообщили, что в отношении мужчины с факелом возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
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Происшествия , Криминал , МВД
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