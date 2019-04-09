Пассажир московского метро отбился горящим факелом от обидчиков

В московском метро неизвестный зажег факел и начал размахивать им перед лицами пассажиров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 6 апреля при движении поезда от станции «Улица 1905 года» до станции «Баррикадная». Между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них поджег факел и начал размахивать им. Всех участников произошедшего задержали.