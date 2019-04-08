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Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к Михаилу Леонтьеву по поводу его высказывания. … Рассматривается иск в Абаканском городском суде», — сказали в пресс-службе, уточнив, что глава республики подал иск как частное лицо.
В суде подтвердили, что поступление иска со стороны Коновалова, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре прошлого года вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Валентина Коновалова «дебилом» и добавил, что Россия может потерять эту Хакасию, но если понадобится, — «надыбать» новую.
Позже он объяснил свои слова, отказавшись считать их эмоциональными.
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Происшествия , Михаил Леонтьев , Роснефть , РИА Новости , Комсомольская правда , Республика Хакасия
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