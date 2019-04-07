Бросили в воду: мужчину убили на Украине ради видео

Пьяные украинцы избили и утопили человека, чтобы выложить видео с убийством в соцсеть. Об этом заявил замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В сети опубликовали видео жестокого убийства, произошедшего накануне рано утром в Днепропетровске. Двое преступников, 23 и 26 лет, напали на мужчину на мосту около Сичеславской набережной. Они избили его и сбросили в воду, снимая преступление на видео. Пострадавший не смог выплыть и утонул.

Злоумышленников задержали и конфисковали у них отснятое видео. Выяснилось, что они пьяны. Замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в фейсбуке запись, сделанную нападавшими.

Он заявил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять это видео. Задержанные заявили, что не осознавали своих действий.

Отметим, что после событий в Новой Зеландии, где террорист снимал атаку на видео и транслировал в интернет, западные соцсети, включая фейсбук, заявили, что ужесточат борьбу с насилием и будут блокировать подобные видео.