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Бросили в воду: мужчину убили на Украине ради видео 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Пьяные украинцы избили и утопили человека, чтобы выложить видео с убийством в соцсеть. Об этом заявил замглавы национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
В сети опубликовали видео жестокого убийства, произошедшего накануне рано утром в Днепропетровске. Двое преступников, 23 и 26 лет, напали на мужчину на мосту около Сичеславской набережной. Они избили его и сбросили в воду, снимая преступление на видео. Пострадавший не смог выплыть и утонул.
Злоумышленников задержали и конфисковали у них отснятое видео. Выяснилось, что они пьяны. Замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал в фейсбуке запись, сделанную нападавшими.
Он заявил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять это видео. Задержанные заявили, что не осознавали своих действий.
Отметим, что после событий в Новой Зеландии, где террорист снимал атаку на видео и транслировал в интернет, западные соцсети, включая фейсбук, заявили, что ужесточат борьбу с насилием и будут блокировать подобные видео.
Комментарии146
Происшествия , Видео , Украина
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