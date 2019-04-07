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Источник: над Москвой опасно сблизились бизнес-джет и аэробус 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнес-джет в небе над Москвой подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, направлявшемуся из Лондона в Гонконг, сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением.
«В ночь на воскресенье вылетевший из «Шереметьево» в Париж бизнес-джет Falcon во время маневрирования при наборе высоты не принял во внимание находившийся на расстоянии нескольких сотен метров крупнейший в мире Airbus A-380 британской авиакомпании, следовавший в Гонконг транзитом через воздушное пространство России. Сработала наземная система предупреждения, и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны», — рассказал он.
Лайнеры благополучно разошлись, никто не пострадал.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс , Гонконг , Москва
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