Бизнес-джет в небе над Москвой подошел на потенциально опасное расстояние к британскому трансконтинентальному Airbus A-380, направлявшемуся из Лондона в Гонконг, сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением.
«В ночь на воскресенье вылетевший из «Шереметьево» в Париж бизнес-джет Falcon во время маневрирования при наборе высоты не принял во внимание находившийся на расстоянии нескольких сотен метров крупнейший в мире Airbus A-380 британской авиакомпании, следовавший в Гонконг транзитом через воздушное пространство России. Сработала наземная система предупреждения, и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны», — рассказал он.
Лайнеры благополучно разошлись, никто не пострадал.