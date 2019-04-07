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Небольшое судно обрушило мост в Бразилии 

360tv.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля. Это может повлиять на доставку сои и кукурузы в северные порты страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
Мост упал после того, как на него налетела лодка, заявил губернатор штата Пара Хелдер Барбальо. По словам чиновника, несчастный случай происходит не впервые. Губернатор также опубликовал кадры с места происшествия.
«Сейчас нашим приоритетом является поиск жертв и оказание поддержки их семьям», — подчеркнул Барбальо.
Спасатели сообщили, что на месте происшествия не было обнаружено ни членов экипажа, ни документов с лодки, столкнувшейся с мостом. Точное количество жертв неизвестно.
Отмечается, что мост Моджу находится на главном маршруте, который соединяет фермерские районы страны с северными портами. Ежедневно по нему провозят сотни килограммов кукурузы и бобов. На восстановление моста могут уйти годы.
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Происшествия , Катастрофы , Бразилия
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