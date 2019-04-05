«Вы все подохнете!» Врач устроила истерику в Подмосковье

Балашихе у врача-терапевта произошел нервный срыв. Сотрудница Центральной районной больницы выбежала в коридор и начала громко кричать, употребляя нецензурные выражения. Ее попытались успокоить коллеги, однако сделать это не получилось. Женщина пришла в себя и продолжила прием только после того, как выговорилась. Очевидцы засняли произошедшее и выложили в сеть. В подмосковном минздраве отметили, что в целом терапевт характеризуется с положительной стороны.

В Центральной районной больнице Балашихи у врача-терапевта произошел нервный срыв. Медик выбежала в коридор и начала кричать, выражаясь нецензурной речью. Пациенты засняли произошедшее на видео, которое опубликовало издание «Подмосковье сегодня».

«Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я все буду помощь оказывать! Отвалите от меня! Вы меня до инфаркта здесь доведете!» — кричала врач, утверждая, что закончила «три университета».

Женщину пытались утихомирить ее коллеги, но у них ничего не получилось. Специалист успокоилась, только когда выговорилась. По информации издания «Вечерняя Москва», в этот день сотрудница медучреждения обследовала людей с гепатитом. Она возмущалась тем, что ее коллега оставил «весь корпус», поэтому ей приходится работать с утра до ночи.

В министерстве здравоохранения Московской области заявили, что героиня скандального ролика в целом характеризуется с положительной стороны. «Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес», — сообщили «Подмосковью сегодня» в ведомстве.

Там уточнили, что причиной нервного срыва медика, произошедшего 2 апреля, стало нервное переутомление.

«Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценка на служебном совещании коллектива больницы», — пояснили в минздраве.

Медики не всегда доводят себя до нервного срыва самостоятельно — иногда помогают пациенты. Так, в конце января 2019 года, в Набережных Челнах дочь пациентка 4-й городской поликлиники довела врача до слез. Женщина пришла на прием вместе с 53-летней матерью и требовала, чтобы второй выдали инсулин, так как в аптеке закончились льготные лекарства.

Местная жительница утверждала, что уже второй месяц не может получить медикаменты для родственницы. На это врач заявила, что проблема заключается в тест-полосках, необходимых для определения содержания глюкозы в крови. Медик сообщила, что выпишет нужно лекарство, однако не уточнила, когда именно.

Несмотря на это, как пишет портал «Крымский медицинский север», пациентка продолжила требовать лекарство, угрожая доктору прокуратурой и записывая происходящее на видео. В итоге она обратилась к заведующей поликлиники.

Та сделала выговор подчиненной, после которого врач не выдержала и заплакала, сказав: «Что все от меня хотят? Не знаю… Я уволюсь и все. Хватит!»

«В декабре мы у заведующей выпрашивали этот инсулин. Она его так и не выписала. Мы тянули, еле-еле этот инсулин купили, чтобы мама с высоким сахаром под 30 миллимоля/л кое-как дождалась нового рецепта. И сейчас второй месяц [подряд] инсулин не выписали. В аптеке говорят: «На вас не заказано, вас в списках поликлиники нет», — поясняла изданию «Бизнес.Online» дочь пациентки.

Позже в Минздраве Республики Татарстан заявили, что девушка со своей матерью вели себя неподобающим образом. Они, по данным ведомства, постоянно приходят в поликлинику, записывают все на видео и оскорбляют врачей.

«Женщины фактически ворвались к врачу в то время, когда он принимал другого больного. Они требовали выписать инсулин и тест-полоски, которые им хотелось, а не те, которые выписал врач.

Женщины хамили и оскорбляли врача. Препараты для снижения сахара в крови в полном объеме пациентка из Челнов давно получила», — рассказали в местном минздраве, отметив, что проблем с выдачей инсулина в регионе нет.

Тем временем девушка утверждает обратное. В разговоре с журналистами она рассказала, как неоднократно обивала пороги поликлиники и аптеки в поисках лекарства для матери.

«Я уже к заведующей по обеспечению лекарственными препаратами чуть ли не каждый месяц хожу из-за этих инсулинов! В декабре отказали, посчитав, что нам должно хватить замененного препарата. У мамы было два инфаркта и три инсульта. Ей вообще нельзя без инсулина. Уже просто выживают человека, ждут, когда он умрет!» — пояснила она.

Весной 2018 года в том же регионе России произошел еще один конфликт между врачом и пациентами. В поселке Богатые Сабы Сабинского района разгневанный врач разругался с пожилыми женщинами, сидящими в очереди. Предположительно, они возмутились долгим отсутствием медика.

Во время конфликта одна из пенсионерок попыталась рукой оттолкнуть врача — тот начал кричать и ругаться матом. При этом женщины не унимались и продолжали конфликт с медиком. В итоге коллеги попытались успокоить медика — они отвели его в кабинет, чтобы избежать дальнейшей ссоры. По данным электронной газеты «Бизнес онлайн», после случившегося врач перестал работать в этом медучреждении.