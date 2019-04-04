Миллионы из окна: деньги, собранные жителями чеченского села, похитили в Москве

Из окна столичного отеля выбросили сумку, набитую 21 миллионом рублей, сообщает Telegram-канал Baza . В обстоятельствах странного дела, в котором фигурируют жители чеченского села, гонец Абдул-Али и два московских грабителя, разбираются правоохранители.

По данным автора сообщения, Абдул-Али — уроженец чеченского села Мартан-Из, жители которого доверили ему отвезти в Москву 21 миллион рублей. На какие цели селяне собирали большую сумму не известно. Отмечается, что передача денег была назначена в номере отеля « Марко Поло » на Патриарших прудах.

Абдул-Али встретился с мужчиной и женщиной. Однако вместо размеренного диалога в номере началась потасовка.

По данным канала, мужчина сразу ударил кавказца электрошокером и начал с ним драться, в это время женщина выбросила из окна сумку с наличными, спустилась на улицу, подобрала её и скрылась в неизвестном направлении.

Разъярённый Абдул-Али ранил своего соперника, но задержать не смог.

Травмированный грабитель позже обратился в больницу, где ему пришлось уже иметь дело с полицией. Однако, по словам автора сообщения, мужчина отказывается идти на контакт с правоохранителями, заявляя, что не знает, как зовут женщину и где она может скрываться.