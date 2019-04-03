Крушение бизнес-джета: что показало вскрытие Филевой

Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.

Следователи отказались от криминальной версии авиакатастрофы. Об этом сообщает ФАН. Как отметили в ведомстве, доказательства вмешательства третьей стороны обнаружены не были.

Представитель прокуратуры Роберт Хартман добавил, что жертвами стали одна женщина и двое мужчин.

В данный момент анализ ДНК тел продолжается. Окончательные результаты будут готовы к середине следующей недели.

Самолет Epic LT, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7), потерпел крушение 31 марта близ аэропорта Франкфурт-Эгельсбах. На борту находились совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все трое погибли. Тела извлекли из-под обломков и доставили во Франкфурт.

Основной версией катастрофы считается ошибка пилота. Об этом 2 апреля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

По мнению экспертов, заходя на посадку и перейдя на ручное управление, Дикун допустил опасную потерю скорости. Это привело к снижению подъемной силы — самолет вошел в штопор, а затем упал на частное поле, расположенное недалеко от Франкфурта-на-Майне. Отмечается, что неполадки возникли внезапно, поэтому пилот не успел сообщить о них диспетчеру.

При столкновении с землей самолет тут же загорелся, поэтому даже если находящиеся на борту люди и уцелели после удара, огонь не позволил им выжить. Предварительное исследование обломков бизнес-джета также говорит о том, что двигатель работал на низких оборотах. Благодаря этому лопасти винта не срезались при столкновении с землей, а остались целыми.

Разбившийся самолет не был оборудован «черными ящиками». Для малой авиации их наличие необязательно. Однако этот факт сильно затрудняет работу спецслужб, для установления точных причин крушения понадобится больше времени.

В минувшие выходные Epic LT был задействован для частных нужд Наталии Филевой. Вместе со своим отцом она решила устроить турне по Европе — в субботу они побывали в польском Кракове и французских Каннах.

Немецкий город Эгельсбах должен был стать следующим пунктом назначения. Там отец Филевой планировал проконсультироваться с врачом.

Еще в 2012 году журнал Spiegel писал, что воздушная гавань близ Эгельсбаха считается одной из самых опасных в Европе, однако несмотря на это пользуется популярностью у топ-менеджеров и знаменитостей. Издание указывало, что там нет курсо-глиссадной системы, которую используют для посадки самолета по приборам. При этом в районе аэропорта довольно часто наблюдается сильный туман.

Изучением катастрофы занимается Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) и оперативный штаб Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В BFU указывали, что выяснение причин крушения джета займет около года, однако предварительный доклад обнародуют примерно через восемь недель.

По факту трагедии в Германии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Отметим, что разбившаяся в бизнес-джете Наталия Филева родилась 27 марта 1963 года в Новосибирске. Образование получила сначала в Новосибирском электротехническом институте по специальности «инженер-радиомеханик», а затем продолжила его в Новосибирском институте народного хозяйства по специальности «организация управления производством».

Вместе с мужем Владиславом Филевым она занималась инвестиционным бизнесом: в 1995 году стала директором новосибирского филиала инвестиционной компании «Еврофинансы», писали «Ведомости». Супруги выкупали эмиссии городских и областных векселей и ждали момента, когда крупным местным предприятиям придет время платить налоги. Так как заводам не хватало денег, они соглашались на выгодное предложение: оплата долгов в обмен на продукцию.

В 1997 году Филевы погасили долг авиаотряда «Сибирь» в 3 млн рублей, но авиакомпания не смогла с ними рассчитаться. В итоге супруги стали ее владельцами, постепенно выкупив контрольный пакет акций.

В 2000-х главным занятием Филевой был ребрендинг «Сибири». Компания поменяла название на S7 Airlines. По состоянию на 2019 год, она являлась председателем совета директоров группы компаний S7. В 2018 году Филева заняла четвертое место в рейтинге богатейших женщин России Forbes. Ее состояние оценивалось в $600 млн