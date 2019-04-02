«Просто ударил ее камнем»: убийца явился с повинной на Первый канал

Убийца 19-летней девушки под Туапсе пришел с повинной на шоу «На самом деле». Эпизод был показан в эфире Первого канала накануне, его запись опубликована на сайте канала.

Анастасия Муженя была убита два года назад на диком пляже под Туапсе. По подозрению в совершении преступления была арестована подруга убитой Алена Попова.

«Это я убил Настю!» — заявил на шоу Владимир Черкасов, явившийся в студию в маске.

Молодой человек рассказал, что встретил Муженю ночью, когда она ловила попутку до федеральной трассы, а сам он ехал на такси. Черкасов уговорил таксиста подвезти девушки. В машине она рассказала попутчикам, что намерена переночевать в палатке на пляже.

Некоторое время спустя, уже после того, как распрощался с Муженей, Черкасов нашел ее палатку и окликнул. Девушка стала светить фонариком ему в лицо, он решил, что она снимает его на камеру, а потом может заявить в полицию об изнасиловании, испугался и стал трясти палатку, чтобы она ее покинула.

«Я хотел с ней поговорить», — объяснил молодой человек.

В какой-то момент палатка рухнула, а Черкасов взял камень и, «не целясь, просто ударил ее» — без намерения бить по голове.

Молодой человек признался, что не знал, что Муженя умерла, что хотел рассказать обо всем полиции, но испугался, а также что скрывался от правосудия в Уругвае. Во время эфира правоохранители дожидались Черкасова за кулисами.