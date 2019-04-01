Проблемный борт: почему упал самолет с Наталией Филевой

Три человека погибли при крушении легкомоторного частного самолета Epic-LT, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах недалеко от Франкфурта-на-Майне 31 марта. Одной из жертв катастрофы стала акционер авиакомпании S7 Наталия Филева. Вместе с ней, как сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника, погиб и ее отец Валерий Карачев. По данным издания, потерпевшим крушение бизнес-джетом управлял пилот Андрей Дикун, который также стал жертвой катастрофы.

«Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива», — заявили в S7.

Свои соболезнования в связи с гибелью Филевой также выразили в компании «Аэрофлот» и в Роскосмосе . Гендиректор ведомства Дмитрий Рогозин назвал Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики», и подчеркнул, что для всего Роскосмоса ее гибель стала личной трагедией.

«От имени всех моих коллег по Роскосмосу выражаю искренние соболезнования ее семье. Нам очень жаль… С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space», — уточнил Рогозин.

В пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Наталия Филева добилась «выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы».

В S7 сообщили, что расследованием обстоятельств крушения бизнес-джета, на котором летела Филева, займется международная комиссия совместно с российскими авиавластями.

Согласно сервису FlightRadar, который отслеживает положение воздушных судов, Epic-LT вылетел 30 марта из московского аэропорта Домодедово и направился в польский Краков. Оттуда он полетел в Канны, а 31 марта — в Германию. Немецкие авиадиспетчеры отмечают, что сообщений о каких-либо неполадках на борту воздушного судна не было.

По неизвестной причине около 15:30 по местному времени (16:30 мск) самолет рухнул на поле рядом с коммуной Эгельсбах (федеральная земля Гессен). Epic-LT упал в поле недалеко от Дармштадта и после начавшегося пожара полностью выгорел.

По данным представителя германской службы безопасности полетов (ДФС), слова которого приводит kp.ru, при попытке зайти на посадку в аэропорту Эгельсбах пилот воздушного судна отключился от системы радиолокационного управления и вышел на связь с диспетчером местного аэропорта, но о каких-либо неполадках на борту наземным службам он не сообщал.

Как подчеркнул представитель ДФС, капитан бизнес-джета управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, не следуя при этом указаниям системы радиолокационного управления, что является обычной процедурой. Катастрофа произошла спустя пять минут после отключения борта от системы радиолокации.

При этом подтверждать или опровергать данные о погибших на борту россиянах в ДФС отказались, пока на месте крушения не будут идентифицированы тела. В полиции уточнили, что это будет крайне сложно, так как машина полностью сгорела. Там отметили, что из-за утечки керосина пожарные долго не могли ликвидировать огонь, поэтому останки долго не удавалось увезти с места ЧП.

По данным Росавиации, разбившийся бизнес-джет Epic LT принадлежал авиакомпании «Глобус», входящей в группу S7. «Глобус», как и компания «Сибирь», летающая под брендом S7, помимо обычных пассажиров также перевозит руководство одноименной группы.

Epic LT уже попадал в авиапроисшествие в Москве. Это произошло 24 марта 2015 года, когда летевший из Брно самолет, по данным «Интерфакс», приземлился в Домодедово с неисправной стойкой шасси, заблокировав взлетно-посадочную полосу. Согласно опубликованным LifeNews кадрам с аварийно севшим лайнером, бортовой номер самолета — RA-2151G.

Как указанно на сайте Aviation Safety Network (ASN), отслеживающем авиационные происшествия, 31 марта 2019 года в немецком аэропорту Эгельсбах разбился самолет с тем же номером. Первым это совпадение заметил Forbes.

В 2015 году воздушным судном управлял гендиректор S7 Владислав Филев. Как отмечает «Коммерсант», он возвращался из командировки в Чехию вместе с инструктором на борту. Перед приземлением в московском аэропорту одна стойка шасси по неизвестным причинам сложилась, поэтому самолет пришлось посадить на фюзеляж, в результате чего лайнер получил незначительные повреждения, а Филев с инструктором «отделались легким испугом».