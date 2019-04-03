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Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия. Небольшой любительский ролик опубликовал телеканал VPI в Twitter.
На кадрах видно, как люди пытаются скрыться от удара пролетающего над ними вертолета. О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.
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Происшествия , Видео , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ЕС , Венесуэла
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