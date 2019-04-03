Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас , штат Сулия. Небольшой любительский ролик опубликовал телеканал VPI в Twitter.

На кадрах видно, как люди пытаются скрыться от удара пролетающего над ними вертолета. О погибших и пострадавших пока не сообщается.