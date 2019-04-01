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Уральский город вторые сутки остается без воды 

Ura.Ru + ещё 11 6 минут назад
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Свердловский город Камышлов вторые сутки остается без воды из-за аварии на насосной станции. Коммунальное ЧП до сих пор не ликвидировали, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Дежурной бригаде МУП «Водоканал Камышлов» устранить аварию не удалось, принято решение перекрыть центральный водопровод с целью устранения поступления воды в канализационную систему и дальнейшего подтопления станции», — говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники Камышловской межрайонной прокуратуры проведут проверку коммунальной аварии и будут инспектировать все пункты выдачи питьевой воды.
Насосы не могут починить из-за наводнения, уточнили в пресс-службе МЧС. «Аварию устраняют до сих пор, ремонтируют насосы. Был организован подвоз питьевой воды для социально-значимых объектов и жителей многоквартирных домов», — пояснили «URA.RU» представители областного ведомства.
В МУП «Водоканал Камышлов» пояснили, что главные инженеры, знакомые с ситуацией, сейчас находятся на совещании в городской администрации. Дозвониться до администрации Камышлова корреспонденту не удалось.
Вечером 30 марта сотни домов, школы, детские сады и больницы Камышлова остались без воды из-за проблем на насосной станции. В связи с ремонтными работами без водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ, а также четыре объекта с круглосуточным пребыванием людей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , Камышлов , Свердловская Область
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