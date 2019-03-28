Взрывы в московском метро: задержан член банды Вагабова

ФСБ России. Дагестане задержан предполагаемый соучастник двойного теракта в московском метро, произошедшем на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году, в котором погибли 40 человек. Подозреваемый был доставлен в Москву для предъявления обвинения и ареста. Дело ведут Следственный комитет

Оперативники ФСБ задержали в Дагестане и уже доставили в Москву для проведения дальнейших следственных действий подозреваемого в причастности к двойному теракту в московском метро, произошедшем на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в 2010 году, в котором погибли 40 человек.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации, в целях реализации принципа неотвратимости наказания, во взаимодействии со Следственным комитетом РФ задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан член «бандгруппы Вагабова», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В сети появилось оперативная видеосъемка задержания — предполагаемый террорист находился в загородном доме в Дагестане. На кадрах видео видно, что сотрудники ФСБ ждали, пока подозреваемый, оставив свой автомобиль во дворе, войдет в дом. Далее показано, как вооруженные оперативники готовятся к задержанию. Затем продемонстрирован момент предъявления этому человеку постановления о задержании. и кадры его доставки в Москву, передает РИА «Новости».

«В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву, сегодня ему планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении СКР.

Утром 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метрополитена двумя террористками-смертницами кавказского происхождения были подорваны самодельные взрывные устройства.

В результате взрывов погибли 40 человек и еще около 100 человек получили ранения. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.

По результатам взрывотехнической экспертизы, мощность взрывного устройства, сработавшего на станции «Лубянка», составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте, а на станции «Парк культуры» — от 1,5 до 2 кг. Как показал анализ, взрывные устройства были начинены взрывчаткой на основе гексогена с добавлением пластификатора, то есть пластитом. В качестве поражающих элементов использовались нарубленная на куски арматура и болты.

На «Парке культуры» взорвалась 18-летняя Джанет Абдурахманова (Абдулаева), жительница Дагестана, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) . Девушка жила в Хасавюртовском районе республики. Абдурахманова являлась вдовой убитого ранее лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, известного под кличкой Альбаро. Магомедов познакомился с девушкой через интернет, а затем увез жить к себе. Он был убит в декабре 2009 года. Теракт мог стать местью за мужа.

Взрыв на «Лубянке» был делом рук 28-летней Марьям Шариповой. Она закончила с красным дипломом Дагестанский педагогический университет.

Всего имела два высших образования — математическое и психологическое. После обучения устроилась в школу в Балахани. Вскоре Шарипова вышла замуж за руководителя губденской бандгруппы Магомедали Вагабова , передает ФАН.

В августе того же года было объявлено об уничтожении в Дагестане лидера боевиков — Магомедали Вагабова, второго человека в иерархии «Кавказского эмирата» (организация запрещена в России). В ходе спецоперации пятеро боевиков были окружены и блокированы правоохранителями в жилом доме в дагестанском райцентре Гуниб.

«На предложение сдаться бандиты оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь по силам правопорядка. В доме вспыхнул пожар. В результате непродолжительного боя все участники бандформирования были нейтрализованы», — сообщал тогда НАК.

Спустя три года Гусейн Магомедов, разыскиваемый за участие в организации терактов, был уничтожен в результате спецоперации при оказании сопротивления в лесах вблизи села Кадыркент Сергокалинского района Дагестана. Магомедов, по данным спецслужб, сопровождал Шарипову и Абдуллаеву в пути из Дагестана в Москву. Кроме того, по данным камер видеонаблюдения, он завел одну из смертниц в метро, передает НСН.

В 2005 году уроженец села Губден Карабудахкентского района Дагестана Вагабов провозгласил себя «амиром Абдуллахом Губденским», встав во главе так называемой губденской диверсионно-террористической группы. В иерархии террористической организации, созданной два года спустя на осколках чеченского сопротивления, он считался едва ли не вторым, будучи назначенным «кадием» (шариатским судьей) Доку Умаровым. Впоследствии он стал «амиром Сейфуллахом» и возглавил вилайят Дагестан и командование дагестанским фронтом террористического подполья.