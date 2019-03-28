Названа основная причина крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство. Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с расследованием.

«Говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — сказал собеседник агентства.

Указывается, что Украина не предусмотрела возможные риски и не закрыла небо для полетов гражданских самолетов в зоне вооруженного конфликта.

При этом источник добавил, что Россия разделяет желание Совместной следственной группы (JIT) во главе с Нидерландами выяснить, что на самом деле произошло с «Боингом» и найти ответственных за катастрофу.

28 марта также сообщалось, что Россия, Нидерланды и Австрия подтвердили, что проводят консультации по «Боингу», однако деталей встреч озвучивать не будут. Об этом журналистам рассказала представитель российского МИД Мария Захарова . По ее словам, большое количество материалов со стороны России ранее не были учтены, поэтому такие консультации — «хороший повод инвентаризировать те вопросы или те моменты, на которые на Западе почему-то абсолютно не обращали внимания».

23 января Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга». До этого сообщалось, что следственная группа проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной.

В мае 2018-го Совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО Евросоюз . Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.