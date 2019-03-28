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В Вологодской области разбился легкомоторный самолёт 

RT на русском + ещё 6 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Вблизи острова Спас-Каменный на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб.
«27 марта около 12.25 легкомоторный летательный аппарат R-20M «Птенец-3», эксплуатируемый его владельцем, потерпел крушение на озере Кубенское в Вологодской области. В результате авиационного происшествия пилот самолета погиб», — приводит РИА Новости сообщение Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
Отмечается, что основными версиями причины аварии являются техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и плохие погодные условия.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в США легкомоторный самолёт упал на жилой дом.
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