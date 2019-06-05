Пойманы предполагаемые убийцы Шабтая Калмановича 

Полиция обнаружила и задержала трех человек по подозрению в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, которое произошло 10 лет назад.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что смерть Калмановича является одной из самых загадочных в современной России.
Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен, в Новодевичьем проезде в Москве. Из тела Калмановича извлекли 15 пуль.
Существует несколько версий якобы причастности бизнесмена к криминальному миру, но не одна из них не была доказана.