Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пойманы предполагаемые убийцы Шабтая Калмановича 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция обнаружила и задержала трех человек по подозрению в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, которое произошло 10 лет назад.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что смерть Калмановича является одной из самых загадочных в современной России.
Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен, в Новодевичьем проезде в Москве. Из тела Калмановича извлекли 15 пуль.
Существует несколько версий якобы причастности бизнесмена к криминальному миру, но не одна из них не была доказана.
Газета.Ru: последние новости
Начальнику центра ЦНИИМаш предъявили обвинение в госизмене Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России Прохожий, которого защищал убитый спецназовец, ушел в отказ
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нарушили договоренность с Россией по Сирии109
Лавров высказался о встрече Путина и Зеленского4
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»228
Зеленского обвинили в плагиате16
Стало известно отношение украинцев к России464
Видео
00:49
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
В мире Армия
13:01
Жириновский спрогнозировал будущее Зеленского
Политика
05:45
Зеленского обвинили в плагиате
В мире Украина
03:08
Чернокожий ликвидатор ЧАЭС рассказал об аварии
Общество
03:17
Шоу Малышевой уличили во лжи
Шоу-бизнес
02:46
Дипломаты ЕС приняли решение по «крымским санкциям»
Политика Европа
02:21
Разин вмешался в скандал с отравлением Алибасова
Шоу-бизнес
04:10
Зеленский попросил ЕС о наказании чиновников РФ
В мире Политика
03:58
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
В мире Украина
01:13
Перед ПМЭФ открылся легальный бордель
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение