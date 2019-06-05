Пойманы предполагаемые убийцы Шабтая Калмановича

Полиция обнаружила и задержала трех человек по подозрению в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, которое произошло 10 лет назад.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что смерть Калмановича является одной из самых загадочных в современной России.

Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен, в Новодевичьем проезде в Москве. Из тела Калмановича извлекли 15 пуль.

Существует несколько версий якобы причастности бизнесмена к криминальному миру, но не одна из них не была доказана.