Перевал Дятлова: какую тайну открыл Малахов

Телеведущий Андрей Малахов вместе со съемочной группой и специалистами пошагово повторил маршрут тургруппы Дятлова, совершенный 60 лет назад. В студии шоу «Прямой эфир» участники экспедиции подвели итоги своего эксперимента и рассказали, почему палатка туристов не могла находиться на обозначенном месте и зачем ее переместили.

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» вместе с представителями газеты «Комсомольская правда» и специалистами. До них место загадочной трагедии посещало более двухсот экспедиций, но, по словам Малахова, его команда была особенной.

«Это была первая экспедиция, где были и ученые, и следователи генпрокуратуры, и сегодня все они в экспедиции здесь», — объявил ведущий.

Его группа пошагово повторила путь Дятлова и попыталась проверить все версии гибели туристов в 1959 году. По словам участников, в дороге постоянно ломалась техника, они застревали в глубоком снегу и добирались до перевала Дятлова около десяти часов.

Первый вывод, к которому пришел главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, вживую увидев место трагедии, — палатка не могла находиться на обозначенном месте, поскольку опытные туристы никогда не позволят себе разместиться для ночевки на открытом пространстве.

«Там крутой склон, сильно продуваемое место. Я на их месте скатился бы на лыжах вниз, чтобы прекрасно, спокойно провести там ночь», — отметил Сунгоркин.

С этой версией согласился спецкор издания Николай Варсегов, подтвердив, что палатка на фото, которая стоит на видном месте, могла быть инсценировкой. Он вспомнил историю о леснике Пашине, который первым увидел палатку погибших туристов, но сказал о ней только спустя два дня после страшной находки.

«Лесник Пашин сам не решился пойти к палатке. Он говорил, что 23-го мы прилетели, 24-го обнаружили палатку, но мы ее не трогали. То есть, они почему-то товарищам ничего не сказали. 25-го, когда все ищут эту палатку, они опять же молчат по непонятной причине, и только 26-го они выводят студентов к этой палатке. А следователь не задает им никаких вопросов по этому поводу», — сказал Варсегов.

Журналист Николай Матвеев напомнил, что неподалеку от места трагедии была найдена пустая бутылка из-под спирта, но в крови погибших не было обнаружено алкоголя. Он предположил, что первые люди, которые нашли палатку, выпили этот спирт и боялись, что их могут обвинить в этой «шалости».

Также в студии вспомнили следователя Иванова, который занимался делом трагедии на перевале Дятлова. По словам поисковиков, которые работали со следователем, сначала он горел желанием все разузнать, но потом кто-то побудил его оставить эту затею.

«Его вызвали по одной версии в Москву, по другой — в Свердловск. Вернувшись оттуда, он изменился в лице, в настроении, стал ко всему апатичен и равнодушен, просто со стороны поглядывал, как идут эти работы», — рассказал Варсегов.

Информация о том, что туристов могла убить лавина, была опровергнута: при сходе снега палатка бы сдвинулась и в ней был бы полный беспорядок. И трупы в этом случае были бы завалены снегом, но они по непонятным причинам переместились на 1,5 км.

На передаче не оставили без внимания мистические версии произошедшего: по данным многих людей, на туристов мог напасть снежный человек.

Существование этого примата в районе горы Холатчахль подтвердил Сергей Лунев, начальник аэропорта, из которого вылетала экспедиция Малахова на вертолете. Он рассказал, что своими глазами видел в североуральских горах странное существо.

«Я лично наблюдал в горах снежного человека. Стоит какой-то черный весь. Нашу колею от «ЗИЛа» он спокойно перешагнул, и я прикинул, что его рост 2,5-3 метра», — рассказал Лунев.

Участники экспедиции посетили поселок Ушма, последний населенный пункт на севере Свердловской области, через который пролегает туристический маршрут на перевал Дятлова. По словам журналиста Ермила Нечаева, в этой деревне нет электричества и воды, а еду готовят на кострах. Там живет одинокая пожилая мансийка Мария Быкова, которая также видела снежного человека.

«Пошла, саночки взяла, по речке. Думаю кто сзади идет, оглянулась, а там менк, снежный человек. Как человек, только высокий, до половины сосны», — вспомнила женщина.

23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход. Из конечной точки маршрута — поселка Вижай — 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако от них не поступило никаких вестей. В ходе организованной операции были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.