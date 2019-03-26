Сын российского актера найден мертвым в Москве

Сына актера Игоря Бужинского нашли мертвым во дворе московского дома после встречи с девушкой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в день смерти, 25 марта, 16-летнего молодого человека бросила подруга, после чего он почувствовал себя плохо. Прохожие заметили его лежащим у лавочки, на которой стояли рюкзак и полупустая пластиковая бутылка с холодным чаем.

Прохожие вызвали скорую, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть молодого человека. Во время осмотра тела медики не смогли выявить причину его смерти. Для выяснения всех обстоятельств будет проведена экспертиза. Кроме того, полиция начала проверку по факту случившегося.

Мать подростка рассказала полицейским, что он жаловался на плохое самочувствие и падал в обмороки. После обследования врач-невролог поставил ему диагноз «вегетососудистая дистония».

Родители молодого человека разведены. Его отец Игорь Бужинский играл в Театре Романа Виктюка и снимался в кино. Отец и сын вместе открыли YouTube-канал, на котором проводили интервью с перспективными спортсменами.

Молодой человек занимался футболом, самбо и хотел поступать на факультет журналистики.