В Москве бомжи ограбили мужчину при помощи невидимого пистолета

В управлении МВД по Москве проинформировали о краже, совершенной в центре города при помощи невидимого пистолета. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что о произошедшем 24 марта сообщил неизвестный мужчина. Его ограбила пара, угрожавшая применить оружие, которое так и не было показано.

"Установлено, что двое неизвестных…открыто похитили сотовый телефон и скрылись", — заявили в ведомстве.

Уточняется, что похитителями телефона стоимостью около 16,7 тыс. руб. оказались бомж и его знакомая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.