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В Москве бомжи ограбили мужчину при помощи невидимого пистолета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexei Sazonov/AP
В управлении МВД по Москве проинформировали о краже, совершенной в центре города при помощи невидимого пистолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что о произошедшем 24 марта сообщил неизвестный мужчина. Его ограбила пара, угрожавшая применить оружие, которое так и не было показано.
"Установлено, что двое неизвестных…открыто похитили сотовый телефон и скрылись", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что похитителями телефона стоимостью около 16,7 тыс. руб. оказались бомж и его знакомая. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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