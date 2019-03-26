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Школьница вонзила нож в одноклассницу в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Canal Horizons
Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот, рассказал «Интерфаксу» информированный собеседник.
По его словам, инцидент между ученицами девятого класса одной из школ столицы произошел накануне по неизвестной пока причине. Пострадавшая с ранением была доставлена в больницу.
По информации РЕН ТВ, конфликт между девятиклассницами был давний, однако причина его вчерашнего обострения до сих пор не известна.
Канал сообщает, что после ранения в живот школьница заклеила рану скотчем и пошла домой. Ее родители заметили рану и поздно вечером сами доставили 16-летнюю дочь в больницу.
Московское управление Министерства внутренних дел уже инициировало проверку по факту поножовщины в школе.
Происшествия , МВД , Интерфакс , Москва
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