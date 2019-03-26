Школьница вонзила нож в одноклассницу в Москве

Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот, рассказал «Интерфаксу» информированный собеседник.

По его словам, инцидент между ученицами девятого класса одной из школ столицы произошел накануне по неизвестной пока причине. Пострадавшая с ранением была доставлена в больницу.

По информации РЕН ТВ, конфликт между девятиклассницами был давний, однако причина его вчерашнего обострения до сих пор не известна.

Канал сообщает, что после ранения в живот школьница заклеила рану скотчем и пошла домой. Ее родители заметили рану и поздно вечером сами доставили 16-летнюю дочь в больницу.