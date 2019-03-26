Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец вмешал ЛСД в напитки «негативных» коллег и попался 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Американцу грозят обвинения в нападении и незаконном хранении наркотиков за то, что он подмешал ЛСД в напитки своих коллег. Об этом сообщает The Independent.
По данным полиции, инцидент произошел в городе Арнолд (штат Миссури). Подозреваемый — 19-летний американец, работавший в тот момент в компании по прокату автомобилей.
Как сообщается, молодой человек рассказал стражам порядка, что подмешал коллегам наркотик из-за их «негативной энергии». Он добавил ЛСД в напитки троим людям: двум в бутылки с водой и одному в кофе.
Всех выпивших напитки с наркотиком отвезли в больницу, там у них зафиксировали головокружения и дрожь — реакция, соответствующая употреблению ЛСД. Отмечается, что в итоге с пострадавшими все в порядке.
Предъявление обвинений молодому человеку ожидается после того, как от лаборатории получат результаты экспертизы напитков.
Ранее в марте сообщалось о жителе Германии, который получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег.
Последние новости
Россия приготовилась потерять Байконур Трамп признал Голанские высоты владением Израиля Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины
Комментарии1
Происшествия , Видео
Читайте также
Видео
Истребители F-16 атакуют сектор Газа
Армия Ближний Восток
Лавров жестко отчитал Помпео из-за поведения США
Политика
Россия приготовилась потерять Байконур
Наука и техника
Тимошенко разоблачила связь Порошенко с Pоссией
В мире Украина
Самолёт президента Польши был «взорван» в России
Катастрофы Происшествия
Паника в Киеве: Запад отказался от «любимого ребенка»
В мире Украина
Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца
Происшествия Азия
Киев скрывал следы: экс-сотрудник СБУ о крушении Boeing
Украина Статьи
Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что не так с Ротару
В мире
Затравленной Скабеевой предъявили претензии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение