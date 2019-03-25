Следователи проверяют информацию об изнасиловании ребёнка в больнице

Предполагаемых насильников трое, всем по 14-15 лет.

Женщина отметила, что ребёнок попал в больницу с подозрением на паховую грыжу. Позже ему сделали операцию и поместили в палату, где лежали подростки, к которым часто заходили ровесники из соседней палаты. Мальчик рассказал, что гости однажды подкараулили его около туалета и сняли с него штаны.

При этом ребёнок подчеркнул, что ему сделали укол в бедро, после которого он почувствовал себя плохо. По словам потерпевшего, подростки надругались над ним трижды в течение трёх дней, при этом строго запретив об этом кому-либо рассказывать.

Мать мальчика заявила, что заметила странности в поведении сына во время визитов в больницу.

«Сын был слаб, у него были расширенные зрачки, но он ничего не рассказывал. Дома после выписки он два дня отсыпался и ничего не ел», — отметила женщина.

Спустя несколько дней пребывания дома школьник рассказал обо всём родителям, которые обратились в полицию. 20 марта было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители ведут поиск предполагаемых преступников. Назначен ряд экспертиз. Дело стоит на контроле у прокуратуры

По информации издания, допрос потерпевшего затрудняется тем, что ребёнок находится в глубочайшем стрессе. Школьник воспитывается в благополучной семье, хорошо характеризуется учителями, на учёте врачей не состоит.