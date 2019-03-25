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Следователи проверяют информацию об изнасиловании ребёнка в больнице 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье мать семилетнего школьника заявила о том, что её сына изнасиловали пациенты больницы, в которой мальчик проходил лечение, сообщает «Московский комсомолец».
Предполагаемых насильников трое, всем по 14-15 лет.
Женщина отметила, что ребёнок попал в больницу с подозрением на паховую грыжу. Позже ему сделали операцию и поместили в палату, где лежали подростки, к которым часто заходили ровесники из соседней палаты. Мальчик рассказал, что гости однажды подкараулили его около туалета и сняли с него штаны.
При этом ребёнок подчеркнул, что ему сделали укол в бедро, после которого он почувствовал себя плохо. По словам потерпевшего, подростки надругались над ним трижды в течение трёх дней, при этом строго запретив об этом кому-либо рассказывать.
Мать мальчика заявила, что заметила странности в поведении сына во время визитов в больницу.
«Сын был слаб, у него были расширенные зрачки, но он ничего не рассказывал. Дома после выписки он два дня отсыпался и ничего не ел», — отметила женщина.
Спустя несколько дней пребывания дома школьник рассказал обо всём родителям, которые обратились в полицию. 20 марта было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители ведут поиск предполагаемых преступников. Назначен ряд экспертиз. Дело стоит на контроле у прокуратуры.
По информации издания, допрос потерпевшего затрудняется тем, что ребёнок находится в глубочайшем стрессе. Школьник воспитывается в благополучной семье, хорошо характеризуется учителями, на учёте врачей не состоит.
Комментарии714
Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец , Московская область
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