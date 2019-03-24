Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число отравившихся водой россиян превысило сотню 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
В дагестанском Хасавюрте в результате массового отравления 104 человека доставлены в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 90 детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального Минздрава Залину Муртазалиеву.
В истории с массовым отравлением в Хасавюрте появились скотомогильники
По ее словам, состояние всех госпитализированных оценивается преимущественно как легкой степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о 86 госпитализированных, включая 72 детей. По информации источника, причиной отравления могли стать скотомогильники.
«Имеется информация, что во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрту, вышла из берегов и размыла скотомогильники, которые, также по предварительным данным, были созданы в неположенном месте», — говорилось в сообщении.
Как уточнил собеседник агентства, данная информация является одной из версий, ее проверяют спецструктуры.
Последние новости
Появились подробности спасения норвежского лайнера Россию признали энергетической сверхдержавой Трамп объявил о разгроме «Исламского государства» в Ираке и Сирии
Комментарии
Происшествия , Хасавюрт
Читайте также
Видео
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Пожары
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Скандал из-за трусов: Кожевникова обиделась на Собчак
Шоу-бизнес Статьи
НАТО оправдалось за бомбардировки Югославии
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение