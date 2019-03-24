Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены

Ботсване ссора с супругом лишила беременную женщину одновременно и мужа, и дома, пишут РИА Новости

Супруги устроили вечеринку в честь будущего ребенка. Когда торжество было в разгаре, между супругами вспыхнул конфликт. По словам гостей, мужчина грубо повел себя с женой, поэтому его попросили уйти с праздника.

Покинув дом, супруг позвонил своему другу, чтобы уточнить, где именно находится его жена. Друг заподозрил неладное и оперативно вывел всех из дома, через некоторое время в здание влетел частный самолет, с помощью которого разгневанный супруг протаранил свой дом. В результате инцидента он скончался, остальные не пострадали.