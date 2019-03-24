На главу МИД Финляндии совершено нападение

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СМИ сообщили о нападении на главу МИД Финляндии 

РИА Новости 32 минуты назад
Во время встречи с избирателями в городе Вантаа министр иностранных дел Финляндии и один из лидеров партии "Синее будущее" Тимо Сойни подвергся нападению со стороны молодого человека, сообщает в воскресенье газета Helsingin Sanomat.
Выборы в парламент Финляндии запланированы на 14 апреля.
"Министр иностранных дел Тимо Сойни подвергся нападению в Вантаа. Во время предвыборной встречи с избирателями, молодой человек попытался прорваться к министру, но был остановлен охраной", — говорится в заметке.
По словам свидетелей произошедшего, нападавший успел ударить одного из охранников бутылкой по голове.
"Сойни сказал присутствующим, что этот человек пытался на него напасть и охранники его задержали. После инцидента Сойни продолжил встречу с гражданами в обычном порядке", — пишет издание.
Сойни является одним из самых популярных политиков в стране, однако ранее он заявил, что не собирается баллотироваться на весенних выборах в парламент страны, но в то же время поддержит свою партию "Синее будущее" в предвыборной кампании.
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Происшествия , Видео , МИД , Вантаа , Финляндия
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