Бедствие лайнера: кого удалось спасти

В Сети появились кадры с норвежского круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в 2 км от берега в районе Хустадвик в Норвежском море. К полудню воскресенья 24 марта с судна были эвакуированы 463 человека. Спасательную операцию осложняет не прекращающийся шторм. Само судно удалось сдвинуть с места с помощью двух мощных буксиров. Власти Норвегии не исключают, что не все пассажиры будут эвакуированы, поскольку судно будет отбуксировано в город Мольде.

В Сети появились кадры с норвежского круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в 2 км от берега в районе Хустадвик в Норвежском море — видео опубликовала в твиттере одна из пассажирок по имени Алексис Шеппард из северной Калифорнии.

«Все еще ждем эвакуации», — прокомментировала она свой ролик, на котором видно, как в фойе на судне, где собрались люди, из-за качки ездят по полу диваны и кресла.

«Мы обедали, когда все начало трястись. Оконные стекла были разбиты, и в помещения начала литься вода. Это был просто хаос. Поездку на вертолете также хочется поскорее забыть», — сказал другой американский пассажир Джон Карри.

Лайнер, на борту которого находились 1373 человека, из которых 915 — пассажиры, 14 марта отправился из города Берген в 12-дневное плавание вдоль побережья Норвегии. Он должен был останавливаться в норвежских городах Нарвик, Алта, Тромсо, Бодо и Ставангер, чтобы прибыть в конечном счете в британский порт Тилбури на берегу Темзы.

Однако, проходя через участок под названием Хустадвик в районе города Мольде, команда обнаружила, что у судна отказали двигатели — лайнер потерял ход. Мореплаватели подали сигнал бедствия, после чего им все же удалось при штормовом ветре завести один из двигателей и стать на якорь в 2 км от берега в ожидании спасателей.

«У лайнера возникли проблемы с двигателем, он не может продолжать движение», — сообщил изданию VG представитель полиции Тур Андре Франк.

К полудню воскресенья 24 марта с судна были спасены 463 человека. Эвакуацию осуществляют три вертолета. Использовать вдобавок к ним еще и спасательные суда оказалось затруднительно — на море стоит шторм, волны достигают высоты 8 м, а скорость ветра составляет 70 км/ч, передает НСН.

«Прошло всего несколько минут, и все могло пойти не так, как нужно. Если бы они не запустили двигатель и не закрепили якорь, круизный корабль оказался бы на камнях», — рассказал один из участников спасательной операции.

В таких условиях осложняется процесс эвакуации и на вертолетах — он идет очень медленно, поскольку за один раз удается увезти с судна от 10 до 15 пассажиров. Эвакуируемые сразу помещаются на крытый спортивный стадион Бринхаллен, а затем перевозятся в гостиницы в Молде и Кристиансунне, где были созданы эвакуационные центры. Норвежский Красный Крест заявил, что также оказывает помощь.

Кроме того, 17 раненых пассажиров были доставлены в больницу, рассказал местный координатор спасательной службы на пресс-конференции в воскресенье, в то время как другие пострадали от мелких порезов и ушибов — помощь им была оказана на месте, передает CNBC.

На борту лайнера находятся пассажиры 16 стран. Российское посольство в Норвегии опубликовало уточненные данные о количестве граждан РФ на судне. По данным диппредставительства, среди пассажиров судна не было ни одного россиянина, но четверо российских граждан находятся в составе экипажа лайнера.

В посольстве уточнили, что дипломаты работают в контакте с Объединенным центром координации поисково-спасательных операций в Южной Норвегии для оказания в случае необходимости всей возможной помощи соотечественникам.

Один из россиян — Аман Мулдашев — рассказал подробности спасательной операции. По его словам, на борту нет паники, передает ФАН.

«Мы все еще на борту. Эвакуация идет медленно. Погода не очень хорошая, волны сильные. Помогаем гостям эвакуироваться, потому что есть люди, у которых небольшие травмы. В основном, пассажиры пенсионного возраста, им нужно помогать. У нас все под контролем», — пояснил Мулдашева.

На данный момент и само судно удалось сдвинуть с места с помощью двух мощных буксиров, передает CNN . По словам представителя Объединенного спасательного центра Норвегии Пера Фьельда, три из четырех двигателей корабля снова работают, и судно движется медленными темпами.

Власти Норвегии не исключают, что не все пассажиры будут эвакуированы, поскольку судно будет отбуксировано в город Мольде на западном побережье страны. Ожидается, что это произойдет в час дня по местному времени (16.00 по Москве).