Около 400 человек эвакуировали с норвежского судна Viking Sky

Почти 400 человек уже эвакуированы с норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал. Об этом сообщила в воскресенье газета Verdens Gang.

К настоящему моменту эвакуировано 371 из около 1,4 тыс. находившихся на пароме людей. Эвакуация выполняется тремя вертолетами. По словам спасателей, ветер в районе происшествия стал слабее, ситуация на борту тоже стала спокойнее, чем накануне вечером.

Эвакуация продолжается несмотря на то, что три из четырех двигателей парома ночью были запущены и он самостоятельно начал движение к городу Молде. Помощь ему вскоре планируют оказать буксировочные суда.

Основная часть пассажиров лайнера — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран. Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы, всего же пострадало и получает врачебную помощь 17 человек. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.

Ранее посольство России в Норвегии сообщило в Facebook, что четыре члена экипажа судна являются россиянами, среди пассажиров граждан РФ нет.

В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей.