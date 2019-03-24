Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 400 человек эвакуировали с норвежского судна Viking Sky 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Reuters
Почти 400 человек уже эвакуированы с норвежского парома Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море в районе губернии Мёре-ог-Ромсдал. Об этом сообщила в воскресенье газета Verdens Gang.
К настоящему моменту эвакуировано 371 из около 1,4 тыс. находившихся на пароме людей. Эвакуация выполняется тремя вертолетами. По словам спасателей, ветер в районе происшествия стал слабее, ситуация на борту тоже стала спокойнее, чем накануне вечером.
Эвакуация продолжается несмотря на то, что три из четырех двигателей парома ночью были запущены и он самостоятельно начал движение к городу Молде. Помощь ему вскоре планируют оказать буксировочные суда.
Основная часть пассажиров лайнера — британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран. Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы, всего же пострадало и получает врачебную помощь 17 человек. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.
Ранее посольство России в Норвегии сообщило в Facebook, что четыре члена экипажа судна являются россиянами, среди пассажиров граждан РФ нет.
В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей.
ТАСС: последние новости
СМИ: спасатели рассказали, как долго продлится эвакуация людей с судна Viking Sky В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Комментарии
Происшествия , Катастрофы
Читайте также
Видео
«Повелитель холода» прыгнул с парашютом в Якутии в шортах
Общество
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
В мире Европа
Посла Украины в Эстонии высмеяли за слова о Крыме
В мире Украина
Путешественник Конюхов находится на грани смерти
Общество Катастрофы
Панин объяснил свою ненависть к России
Шоу-бизнес
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение