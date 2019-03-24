Авария круизного лайнера: 1300 человек в плену у моря

На западе Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: судно, отплывшее 14 марта из Бергена, потеряло ход на одном из самых опасных участков у норвежского побережья — у него отказали двигатели. Сейчас лайнер стоит на якоре в 2 км от берега, а 1300 человек, находящихся на борту, эвакуируют при помощи вертолетов. Ситуация осложняется тем, что на море стоит сильный шторм.

У западных берегов Норвегии произошла авария круизного лайнера Viking Sky, на борту которого были 1300 человек. Лайнер, 14 марта отправившийся из города Берген в 12-дневное плавание вдоль побережья Норвегии, должен был останавливаться в норвежских городах Нарвик, Алта, Тромсо, Бодо и Ставангер, чтобы прибыть в конечном счете в британский порт Тилбури на берегу Темзы. Однако, проходя через участок под названием Хустадвик в районе деревни Молде, команда обнаружила, что у судна отказали двигатели — лайнер потерял ход.

Мореплаватели подали сигнал бедствия, после чего им все же удалось при штормовом ветре завести один из двигателей и стать на якорь в 2 км от берега в ожидании спасателей.

«У лайнера возникли проблемы с двигателем, он не может продолжать движение», — сообщил изданию VG представитель полиции Тур Андре Франк.

На срочную эвакуацию пассажиров и членов экипажа были брошены пять вертолетов. Использовать вдобавок к ним еще и спасательные суда оказалось затруднительно — на море стоит шторм, волны достигают высоты 8 м, а скорость ветра составляет 70 км/ч. В таких условиях осложняется процесс эвакуации и на вертолетах — он идет очень медленно, поскольку за один раз удается увезти с судна от 10 до 15 пассажиров.

«Поскольку нам нужно эвакуировать всех, это займет много времени», — заявил представитель спасательной службы Эйнар Кнудсен агентству Reuters.

Люди, спасенные с судна — на 18:30 по московскому времени их число составило около 100 человек, — располагаются в лагере, созданном для них в деревне Молде, расположенной неподалеку от места аварии. Эвакуация продолжается в очень сложных условиях — пассажирам приходится висеть на тросе под вертолетом и качаться на сильном ветру.

«Это требует сноровки, потому что им (пассажирам — «Газета.Ru) нужно висеть под вертолетом, а ветер очень, очень сильный», — рассказал один из свидетелей эвакуации по имени Одд Роар Ланге изданию NRK.

Россиян среди пассажиров нет — как сообщил «Пятый канал», это подтвердили российскому посольству в Норвегии в местной службе МЧС . Однако, по информации канала, среди членов команды есть три гражданина России.

При аварии на судне пострадали восемь человек: штормовой волной выбило одну из дверей, в помещение хлынула вода, накрыв несколько человек — люди получили легкие травмы, в частности, у одного из пассажиров повреждено колено.

Участок моря под названием Хустадвика, где произошла авария, считается в Норвегии одним из самых опасных. Он известен среди мореходов своим сильным течением и неглубокими водами, скрывающими многочисленные рифы.

Круизный лайнер Viking Sky принадлежит компании Viking, основанной в 1997 году голландским и скандинавским консорциумом, который возглавляет Торстен Хаген. Поначалу флот компании составляли четыре судна, выкупленных в России. Сейчас круизный оператор осуществляет речные и морские круизы в самых разных частях света, а штаб-квартиры его находятся в американском Лос-Анджелесе и швейцарском Базеле.

С 2012 года Viking сотрудничают с итальянской верфью Fincantieri, производящей для них небольшие круизные суда. Лайнер Viking Sky, терпящий сейчас бедствие на западе Норвегии, был спущен на воду в январе 2017 года — он стал третьим по счету лайнером, произведенным судопроизводителем для голландско-скандинавского круизного оператора. Согласно информации, размещенной на сайте компании Viking, вместимость лайнера — 930 человек.

Как сообщает портал PortNews, 19 марта 2019 года верфь в Анконе приступила к строительству седьмого по счету лайнера для компании Viking, аналогичного тому, на котором произошла нынешняя авария. Отмечается, что лайнеры этого типа оборудованы новейшими системами безопасности, среди которых есть и «безопасное возвращение в порт», а движительные установки отличаются особой экологичностью, поскольку оснащены системой очистки выхлопных газов.