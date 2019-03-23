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В состав экипажа потерявшего ход круизного лайнера в Норвегии входят россияне 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: кадр из видео
Трое членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который в субботу 23 марта, потерял ход у западного побережья Норвегии, являются россиянами. Среди пассажиров граждан РФ нет, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Осло.
В дипмиссии отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с норвежскими властями на предмет возможной помощи россиянам с пострадавшего судна.
Об аварии на круизном лайнере Viking Sky стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что у судна возникли неполадки в двигателе, и капитан подал сигнал бедствия. Незамедлительно прибывшие на место спасательные службы начали эвакуацию пассажиров, который на пароме было 1300 человек. В полиции заявили, что операция может занять длительное время.
Лайнер Viking Sky следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны.
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