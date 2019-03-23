У побережья Норвегии началась эвакуация пассажиров с круизного лайнера

У западного побережья Норвегии спасательные службы эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем.

Как сообщает местное издание VG со ссылкой на источник в полиции, лайнер направлялся из города Тромсе на юго-запад — к городу Ставангер, как вдруг капитан судна подал сигнал бедствия. На момент ЧП на борту лайнера находились 1,3 тысячи человек. И, как заявил представитель полиции Тур Андре Франк, эвакуация может занять длительное время.

"Три вертолета вылетели в район происшествия. Полиция организовала лагерь по приему эвакуированных на суше", — добавил полицейский.

Сейчас судно стоит на якоре в пяти километрах от побережья и не движется. В районе происшествия наблюдается сильный ветер.