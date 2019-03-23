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Ребенок растапливал печь бензином и сжег дом с людьми под Красноярском 

Газета.Ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Под Красноярском произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, передает РИА "Новости".
Как сообщили в Следственном комитете, еще один ребенок выжил.
"… в доме, где проживала семья с тремя детьми, десятилетний ребенок растапливал печь при помощи бензина, в результате чего возник пожар. Родители в это время спали, с ними находилось двое детей в возрасте года и девяти лет, все четверо погибли в огне", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности).
В экстренных службах сообщили, что семья недавно переехала в Таскино и считалась неблагополучной.
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Происшествия , Криминал , Пожары , РИА Новости , Красноярск
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