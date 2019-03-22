В Германии схвачены 11 организаторов «исламского теракта»

Полиция Германии провела в пятницу ряд антитеррористических рейдов в нескольких городах, в результате которых задержаны 11 человек, передает ТАСС

Среди задержанных — 21-летний житель Оффенбаха и два брата из Висбадена, им по 31 году. Они являются сторонниками крайне консервативного толкования ислама и планировали совершить нападение с использованием автомобиля и огнестрельного оружия, чтобы убить "как можно больше человек".

Прокуратура выяснила, что предполагаемые экстремисты уже установили контакты с теми, кто мог продать им оружие, а также арендовали крупногабаритный автомобиль. Остальные задержанные оказывали им финансовую поддержку.

В ходе обыском правоохранители изъяли около 20 тысяч евро наличными, холодное оружие, наркотики и электронные накопители.