Россиянин получил 16 лет колонии за ввоз гашиша

Суд Московского района Бреста приговорил гражданина России к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества за ввоз в страну 45 килограммов гашиша и около 250 граммов кокаина, сообщила в пятницу пресс-служба Брестского областного суда.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде уточнили, что россиянин признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии — в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наркотических средств в крупном размере, а также в незаконных (с целью сбыта) хранении и перевозке наркотических средств.

В ноябре 2018 года белорусские таможенники задержали россиянина, который возвращался из Германии через пункт пропуска "Варшавский мост". В топливном баке его автомобиля были обнаружены пакеты, в которых находилось 45 килограммов гашиша и чуть более 248 граммов кокаина. Во время судебного заседания россиянин признал свою вину, пояснив, что приобрел наркотики в Нидерландах для последующей перепродажи в России.