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В США кантри-певец случайно застрелился во время съемок клипа 

Вести.Ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: foxnews.com
35-летний кантри-певец из Техаса Джастин Картер случайно застрелился во время съемок клипа. Артист выстрелил себе в голову. Почему оружие, которое использовал в качестве реквизита, было заряжено, неизвестно, сообщает Fox.
Пресс-секретарь лейбла, с которым сотрудничал Картер, отметил, что музыкант погиб у себя дома. Проходили ли именно там съемки видео, не уточняется.
Артист будет похоронен у себя дома в калифорнийском Сан-Антонио. Для транспортировки тела семья Картера объявила сбор на интернет-платформе GoFundMe.
У музыканта остались две несовершеннолетние дочери.
Лейбл Картера Triple Threat Management обещает выпустить его песни, записанные незадолго до гибели, а все деньги перевести родственникам.
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Происшествия , В мире , США , Джастин Картер
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