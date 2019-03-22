В США кантри-певец случайно застрелился во время съемок клипа

35-летний кантри-певец из Техаса Джастин Картер случайно застрелился во время съемок клипа. Артист выстрелил себе в голову. Почему оружие, которое использовал в качестве реквизита, было заряжено, неизвестно, сообщает Fox.

Пресс-секретарь лейбла, с которым сотрудничал Картер, отметил, что музыкант погиб у себя дома. Проходили ли именно там съемки видео, не уточняется.

Артист будет похоронен у себя дома в калифорнийском Сан-Антонио. Для транспортировки тела семья Картера объявила сбор на интернет-платформе GoFundMe.

У музыканта остались две несовершеннолетние дочери.

Лейбл Картера Triple Threat Management обещает выпустить его песни, записанные незадолго до гибели, а все деньги перевести родственникам.