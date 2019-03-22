МВД предлагает не возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств их передачи

МВД РФ предлагает запретить возбуждать дела по преступлениям, связанным со сбытом или пересылкой наркотиков, если нет достоверных данных, что подозреваемый пытался передать запрещенные вещества третьим лицам. Об этом сказано в размещенной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов пояснительной записке к поправкам в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

"Предлагается дополнить ст. 146 УПК частью шестой, устанавливающей, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") и 228.4 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств") не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче их другим лицам, а также заключений эксперта или специалиста, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ", — говорится в документе.

В МВД полагают, что данные поправки в УПК позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы, а также даст возможность не допускать нарушения прав и законных интересов граждан — участников уголовного судопроизводства.

"Установление лиц, сбывающих наркотики, должно осуществляться в ходе оперативно-разыскной деятельности, организованной с учетом всей полноты информации о ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков на обслуживаемой территории, не дожидаясь поручений следователей, по конкретным уголовным делам, не имеющим перспективы направления в суд. Изобличение таких лиц и изъятие у них наркотиков позволит привлечь их к уголовной ответственности", — отмечается в документе.

Значительное количество уголовных дел в отношении неустановленных продавцов запрещенных веществ возбуждается по материалам, выделенным из административных производств об их незаконном потреблении, а также в связи со смертью граждан от передозировки, то есть в случаях, когда наркотики не изымались.