Украинец Гриб объявил голодовку

Гражданин Украины Павел Гриб, приговоренный Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к шести годам колонии общего режима , заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания ему медицинской помощи. Об этом сообщила журналистам его адвокат Марина Дубровина.

Ранее Гриб неоднократно жаловался на состояние здоровья. Суд объявил перерыв в прениях 21 марта, подсудимому вызвали скорую помощь из-за его жалоб на тошноту. Во время одного из заседаний украинский врач Василий Притула констатировал ухудшение здоровья Гриба. По информации региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК), подсудимый несколько раз проходил обследования у разных врачей, включая специалистов медицинского университета (РостГМУ), он также принимает необходимые препараты для профилактического лечения.

"Гриб заявил о бессрочной голодовке из-за неоказания медпомощи в СИЗО и недопуска украинских врачей", — сказала Дубровина, добавив, что ее подзащитный намерен употреблять только воду. По ее словам, накануне в ходе прений прибывший врач констатировал у Гриба обострение хронического гастрита и ОРВИ.

С 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал одну из старшеклассниц в Сочи привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня, а после этого рекомендовал ей покинуть территорию РФ. Исходя из текста обвинения, Гриб давал ей подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке.