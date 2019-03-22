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Двух украинских националистов заочно арестовали в России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Евгений Котенко/ РИА Новости
Обвиняемые в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале прошлого года участники националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух активных участников украинской националистической организации "С14" –Сергея Мазура и Александра Войтко, обвиняемых в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над государственным флагом Российской Федерации (ст.360 УК РФ, ст.329 УК РФ)", — сказала она.
Отмечается, что радикалы незаконно проникли в помещения российского учреждения, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Шаляпина, и нанесли на стены краской антироссийские надписи. Кроме того, нападавшие применили насилие против советника посольства РФ на Украине. Кроме этого, по словам Петренко, радикалы совершили надругательство над государственным флагом РФ, находившимся в здании Центра.
Сообщается, что руководитель радикалов Сергея Мазура и Александра Войтко из "С14" Евгений Карась в январе 2019 года также был арестован судом заочно.
Ранее российские следователи неоднократно направляли в компетентные органы Украины запросы о правовой помощи, "однако помощь российскому следствию оказана не была, и несмотря на очевидность этого преступления, никаких правовых мер к радикалам на Украине до настоящего времени не принято".
"Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии на Украине эффективного расследования нападений на российские загранучреждения, и осуществления киевской властью покровительства агрессивно настроенных украинских радикальных группировок, даже в случае открытого и очевидного совершения ими действий, однозначно признаваемых в соответствии с международными конвенциями преступлениями", — заключила Петренко.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Украина , Светлана Петренко , Евгений Карась , СКР
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