Женщина заплатила «магу» 145 тысяч рублей, чтобы вернуть мужа

Жительница Кубани, пытаясь вернуть мужа с помощью ювелирных украшений и оленьих рогов, спустила 145 тысяч рублей на "мага" и "потомственную ведьму", сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю

По данным ведомства, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что двое мужчин и женщина под предлогом оказания магических услуг по привороту в интернете в течение полугода завладели ее деньгами и золотыми изделиями, общий ущерб составил более 145 тысяч рублей.

По словам женщины, она познакомилась с неизвестным в интернете и рассказала ему о трудной жизненной ситуации, тот убедил ее, что его знакомый обладает магическими способностями и поможет решить проблему.

"Заявительница связалась по телефону с мужчиной, который заверил, что вернет супруга в семью с помощью магических ритуалов", — говорится в сообщении.

Через некоторое время злоумышленник снова связался с потерпевшей и сообщил о необходимости привлечения в помощь более опытного "мага". Заявительница переговорила по телефону с женщиной, представившейся "потомственной ведьмой", и перевела на ее счет оплату за дополнительные услуги, отмечает пресс-служба.

"Позже злоумышленник сообщил о необходимости проведения специального ритуала с использованием золотых изделий. Потерпевшая передала свои ювелирные украшения… которые мужчина обязался вернуть", — говорится в релизе. Через некоторое время он попросил перевести на его банковский счет еще денег "для приобретения оленьих рогов, которые якобы нужны для финального ритуала". Женщина снова выполнила требования злоумышленника.

По данным следствия, обвиняемый сообщил потерпевшей, что вез ей золотые изделия и порошок из оленьих рогов, однако его остановили сотрудники полиции, которые собираются изъять "магическое" вещество. Чтобы "уладить вопрос" он снова попросил денег. После того, как они поступили на счет, подозреваемый заявил, что золотые изделия не вернет и перестал выходить с женщиной на связь, отмечает пресс-служба кубанского главка МВД.

В итоге полицейские нашли мужчину. "Традцатидвухлетнего жителя республики Адыгея задержали в Новороссийске… Задержанный пояснил, что общался с потерпевшей от имени троих людей: своего, мага, а также гадалки, для чего изменял голос", — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, информирует ГУ МВД по Краснодарскому краю. "Магу" грозит лишение свободы на срок до пяти лет.