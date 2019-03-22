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Мужчина пытался ограбить банк, в котором не было наличных 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС/ Татьяна Силина
Мужчина с пистолетом попытался ограбить отделение российского банка в Москве, но там не оказалось наличности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Неизвестный в матерчатой маске и очках во второй половине дня 21 марта зашел в кредитное учреждение по адресу Ленинградский проспект, дом 69. Там расположен филиал «Почта Банка», указывает Telegram-канал «Опер Слил».
Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от сотрудник деньги, но оказалось, что отделение не работает с наличностью.
Посетителю пришлось ретироваться ни с чем.
В связи с попыткой ограбления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).
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