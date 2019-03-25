Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяин привязанного к рельсам пса заявил, что Серега свое отжил 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: 47news.ru
В Ленинградской области зоозащитники нашли собаку, спасенную на днях у станции Антропшино. Тогда машинист поезда успел заметить привязанную к рельсам собаку и затормозить буквально в метре от пса.
Собаку машинист отвязал и отвел в сторону, но больше помочь ей ничем не мог: поезд должен был идти дальше. Позже поиски собаки в районе ЧП были начаты неравнодушными людьми.
Как выяснилось, спасенный пес вернулся к себе домой. Об этом рассказала "Российской газете" зоозащитница Вероника Вершинина.
В поисках пса общественники обходили частные дома недалеко от станции — машинист успел сделать фото животного. Собаку в конце концов нашли в доме у поселка Коммунар.
Как выяснилось, 14-летний пес по имени Серега принадлежит примерно 40-летнему мужчине, живущему вместе с родителями. Отец владельца подтвердил, что на фото именно их собака.
В четверг, 21 марта, когда животное чуть не погибло, родители не обнаружили собаки дома. Однако пса они не стали — торопились на работу. О ЧП на рельсах они узнали от зоозащитников.
Сам владелец собаки не подтвердил, но и не опроверг свою причастность к случившемуся, заявив: "Пес свое отжил".
На просьбу зоозащитников отдать им пса владелец собаки ответил отказом. Активисты намерены обратиться в полицию с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Сообщается также, что обстоятельства происшествия с Серегой уже выясняет региональное управление полиции на транспорте.
Машиниста, который успел остановить состав и тем самым спас собаку, привязанную к рельсам, наградят. Об этом заявило ранее руководство Октябрьской железной дороги.
Вести.Ru: последние новости
Взрыв в киевской девятиэтажке: погибший россиянин и убежавшая женщина В летевший в Сочи самолет "Победы" попала молния Цивилев: следствие по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" близко к завершению
Комментарии52
Происшествия , "Российская газета" , Ленинградская область
Читайте также
Видео
Массовое отравление водой: сотня россиян в больнице
Происшествия
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Катастрофы
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
Скандал из-за трусов: Кожевникова обиделась на Собчак
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение