Хозяин привязанного к рельсам пса заявил, что Серега свое отжил

Ленинградской области зоозащитники нашли собаку, спасенную на днях у станции Антропшино. Тогда машинист поезда успел заметить привязанную к рельсам собаку и затормозить буквально в метре от пса.

Собаку машинист отвязал и отвел в сторону, но больше помочь ей ничем не мог: поезд должен был идти дальше. Позже поиски собаки в районе ЧП были начаты неравнодушными людьми.

Как выяснилось, спасенный пес вернулся к себе домой. Об этом рассказала "Российской газете" зоозащитница Вероника Вершинина.

В поисках пса общественники обходили частные дома недалеко от станции — машинист успел сделать фото животного. Собаку в конце концов нашли в доме у поселка Коммунар.

Как выяснилось, 14-летний пес по имени Серега принадлежит примерно 40-летнему мужчине, живущему вместе с родителями. Отец владельца подтвердил, что на фото именно их собака.

В четверг, 21 марта, когда животное чуть не погибло, родители не обнаружили собаки дома. Однако пса они не стали — торопились на работу. О ЧП на рельсах они узнали от зоозащитников.

Сам владелец собаки не подтвердил, но и не опроверг свою причастность к случившемуся, заявив: "Пес свое отжил".

На просьбу зоозащитников отдать им пса владелец собаки ответил отказом. Активисты намерены обратиться в полицию с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Сообщается также, что обстоятельства происшествия с Серегой уже выясняет региональное управление полиции на транспорте.

Машиниста, который успел остановить состав и тем самым спас собаку, привязанную к рельсам, наградят. Об этом заявило ранее руководство Октябрьской железной дороги.