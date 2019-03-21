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Суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего зампредседателя правления Интеркредитбанка Дмитрия Моторина, обвиняемого по делу о получении взяток на 2 млрд рублей полковником Дмитрием Захарченко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Моторину меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", — сказал собеседник агентства.
В рамках данного дела заочно были арестованы еще два фигуранта — член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович. Моторину вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Станкевичу и Ушеровичу — получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее по делу были арестованы адвокат Виктор Белевцов и глава группы компаний "1520" Валерий Маркелов.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Захарченко , КБ "Новое время" , Москва
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