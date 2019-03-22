Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десятки гремучих змей поселились под домом американца 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В американском городе Олбани, штат Техас, из-под жилого дома извлекли десятки гремучих змей. Об этом сообщает KXAN-TV.
Жилец забрался под здание, чтобы выяснить, почему барахлит кабельное телевидение. Он заметил несколько змей, быстро выполз наружу и позвонил в компанию Big Country Snake Removal, которая занимается отловом и удалением этих пресмыкающихся.
«Мы приехали около обеда, — рассказывает владелец фирмы Нэтан Хокинс (Nathan Hawkins). — Я залез вниз и сразу же увидел, что их куда больше, чем "несколько"». В итоге ему удалось поймать 45 гремучих змей.
«Самое интересное, что хозяева видели только несколько штук в год, — отмечает Хокинс. — Двор очень ухоженный, дом тоже хороший и чистый». По его словам, в отличие от грызунов, которых привлекают антисанитарные условия, гремучие змеи могут поселиться где угодно. «Им без разницы, хороший у вас дом или нет, и какой автомобиль вы водите, — говорит он. — Змей волнует только выживание».
Хокинс утверждает, что в его практике были случаи, когда в одном месте собиралось более 45 пресмыкающихся. Три года назад Big Country Snake Removal поймала 88 змей, которые поселились под домом одного из клиентов компании.
В 2017 году сообщалось, что в пригороде австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, поймана крупная ядовитая змея, которая пряталась в туалете Специалист, вызванный для отлова, определил, что это коричневая бойга.
«Вообразите, как поутру вы садитесь на унитаз, и вот такое показывается у вас между ног», — прокомментировал он.
Последние новости
Загитова обошла Медведеву и стала чемпионкой мира Бежавшая из России чеченка рассказала о путях попадания в ИГ Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам
Комментарии
Происшествия , В мире , США
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение