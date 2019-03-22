Десятки гремучих змей поселились под домом американца

В американском городе Олбани, штат Техас, из-под жилого дома извлекли десятки гремучих змей. Об этом сообщает KXAN-TV.

Жилец забрался под здание, чтобы выяснить, почему барахлит кабельное телевидение. Он заметил несколько змей, быстро выполз наружу и позвонил в компанию Big Country Snake Removal, которая занимается отловом и удалением этих пресмыкающихся.

«Мы приехали около обеда, — рассказывает владелец фирмы Нэтан Хокинс (Nathan Hawkins). — Я залез вниз и сразу же увидел, что их куда больше, чем "несколько"». В итоге ему удалось поймать 45 гремучих змей.

«Самое интересное, что хозяева видели только несколько штук в год, — отмечает Хокинс. — Двор очень ухоженный, дом тоже хороший и чистый». По его словам, в отличие от грызунов, которых привлекают антисанитарные условия, гремучие змеи могут поселиться где угодно. «Им без разницы, хороший у вас дом или нет, и какой автомобиль вы водите, — говорит он. — Змей волнует только выживание».

Хокинс утверждает, что в его практике были случаи, когда в одном месте собиралось более 45 пресмыкающихся. Три года назад Big Country Snake Removal поймала 88 змей, которые поселились под домом одного из клиентов компании.

В 2017 году сообщалось, что в пригороде австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, поймана крупная ядовитая змея, которая пряталась в туалете Специалист, вызванный для отлова, определил, что это коричневая бойга.