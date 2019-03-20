Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По заявлению Рогозина возбуждено дело о клевете 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила уголовное дело по статье о клевете после заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Рогозин подал заявление о клевете и защите чести и достоинства в правоохранительные органы, после подачи документа было возбуждено уголовное дело, сообщил «Коммерсант».
Основанием для возбуждения дела стали статьи интернет-изданий, «выражавшие негативную оценку деятельности господина Рогозина на посту главы госкорпорации».
В Роскосмосе подтвердили факт обращения главы госкорпорации в правоохранительные органы.
По данным издания, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 статьи 128.1 УК («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ»).
По тем же сведениям, этим делом занимается ГУМВД Москвы.
Отмечается, что дело возбудили после обращения Рогозина в Генеральную прокуратуру, которая направила материалы в столичную полицию.
Поводом для расследования стали материалы на сайтах информагентства «Русспресс» и «Компромат-Урал», поясняет издание.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Предположительно россиян застрелили при нападении на обменный пункт на Бали Полиция опровергла сообщения об убийствах и избиениях мигрантов в Якутии На Урале задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Комментарии3
Происшествия , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Генпрокуратура РФ , Роскосмос , МВД
Читайте также
Видео
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео
Происшествия
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение