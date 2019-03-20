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Предположительно россиян застрелили при нападении на обменный пункт на Бали 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Индонезийская полиция задержала одного подозреваемого и застрелила двух человек, которые в составе организованной группы напали на пункт обмена валюты на острове Бали; местные СМИ сообщают, что все они, предположительно, являются россиянами.
По информации газеты Bali Post, еще четверым злоумышленникам удалось скрыться, в данный момент правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, передает ТАСС.
Инцидент произошел во вторник на юге популярного туристического острова.
Как рассказали представители полиции, группа вооруженных злоумышленников в масках, в числе которых была одна женщина, напала на обменный пункт и похитила около 63 тыс. долларов.
Официальный представитель посольства России в Джакарте Денис Тетюшин сообщил, что в данный момент «проводится проверка данной информации, как ожидается, в ближайшие дни на Бали отправится представитель российской дипмиссии».
Ранее россиянок заподозрили в краже дорогих сумок в Гонконге.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Бали
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