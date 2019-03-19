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23-летний студент МГТУ им. Баумана покончил с собой в Москве 

Рамблер + ещё 5 18 минут назад
Фото: ТАСС
Покончивший с собой в центре Москвы мужчина оказался студентом МГТУ имени Баумана. Факт смерти 23-летнего учащегося подтвердил ректор университета Анатолий Александров, передает РИА «Новости».
«Я в курсе дела. Мы ошеломлены, знаем этот факт, мне доложили сейчас. <…> Это большая беда, мы совершенно в подавленном состоянии», — заявил Александров.
Он подчеркнул, что руководство вуза будет оказывать следствию полную поддержку, чтобы выяснить причины случившегося и «понимать, что нужно сделать для того, чтобы подобного не случалось никогда и нигде».
Ранее сообщалось, что на Большой Полянке было обнаружено тело молодого человека с огнестрельным ранением головы. Он лежал на лавочке на детской площадке с автоматом в руках.
Происшествия , Пожары , МГТУ им. Баумана , РИА Новости , Москва
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